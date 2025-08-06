Rafet El Roman’a hayranlarından tam not

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Şarkıcı Rafet El Roman, yaz konserleri kapsamında Fethiye'de sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, pek çok şarkısını sevenleri ile birlikte söyledi. Sen ve Ben, Mazide ve Elbet Kalbine Sürgün gibi şarkıları seslendiren Roman, kendisini dinleyenlerden tam not aldı. Ünlü şarkıcı tatil için yine Fethiye'yi tercih edeceğini kaydetti.