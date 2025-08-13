Türkiye kırmızı bültenle arıyordu: 12 kişi Gürcistan’da gözaltına alındı!

Gürcistan ve Türkiye İçişleri Bakanlıkları tarafından Gürcistan'da ortak operasyon gerçekleştirildi. Gürcistan Merkez Kriminal Polis Departmanı Başkan Yardımcısı İrakli Dondoladze ve Türkiye İçişleri Bakanlığı Interpol-Europol Daire Başkan Yardımcısı İskender Güray Keskin ile birlikte operasyona ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dondoladze, operasyonda Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 Türk vatandaşının yakalanarak gözaltın alındığını, iade öncesi prosedürlerin sürdüğünü ifade etti. Dondoladze, "Gürcistan İçişleri Bakanlığı çalışanları, Türk meslektaşlarıyla birlikte yürüttükleri operasyonel tedbirler ve soruşturma işlemleri sonucunda Türkiye kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi yakaladı. Yakalananların tamamı Türkiye vatandaşı. Yakalanan kişiler, Türkiye polisinin son 5 yıl içinde uluslararası düzeyde çıkardığı Interpol'ün kırmızı bültenleri kapsamında aranıyordu. Yürütülen soruşturma ile yakalanan 12 kişiden 8'inin Gürcistan'a haklarında uluslararası arama çıkarılmadan önce giriş yaptığı, 4 kişinin ise ülkeye yasa dışı yollardan geldiği tespit edildi. Bu nedenle haklarında gerekli ceza muhakemesi tedbirleri uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

"YAKALANAN KİŞİLER ARASINDA AĞIR VE ÖZELLİKLE AĞIR SUÇLARLA İTHAM EDİLENLER BULUNMAKTADIR"

Dondoladze, "Yakalanan kişiler arasında ağır ve özellikle ağır suçlarla itham edilenler bulunmaktadır. Bunlar arasında kasten adam öldürme (küçük yaştaki bir çocuğun öldürülmesi dahil), adam öldürmeye teşebbüs, soygun, özgürlükten yoksun bırakma, kasten ağır bedensel zarar verme, organize suç örgütü kurma ve üyelik, tehdit yoluyla zorla alma, hırsızlık, ateşli silahı yasa dışı edinme, bulundurma ve taşıma, uyuşturucu suçları, belgede sahtecilik, yatırım dolandırıcılığı ve zimmet suçlarının 178 ayrı olayıyla itham edilen aranan kişiler bulunuyor. Bunun yanı sıra yakalananlardan birinin üzerinde yapılan aramada, delil olarak bir ateşli silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Operasyondan önce uzun süreli arama-tarama çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların planlanmasına Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi çalışanlarının yanı sıra Türkiye Interpol Bürosu, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün organize suçlarla mücadele birimleri ile Gürcistan'daki Türkiye Büyükelçiliğinin polis ve jandarma ataşelikleri katılmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR

Dondoladze, Burada bulunan Türk meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan yakın iş birliği tecrübemiz var ve bu ortak başarılı polis operasyonu, söz konusu iş birliğinin açık bir örneğidir. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, her bir vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması için organize suçla tavizsiz mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Interpol-Europol Daire Başkan Yardımcısı İskender Güray Keskin ise yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen operasyon için Gürcistanlı mevkidaşlarına teşekkür etti. Keskin, "Değerli meslektaşlarım nezdinde tüm Gürcistan polis teşkilatına ve başarılı operasyonlarda görev alan tüm meslektaşlarıma Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığımız ve Türk Polis Teşkilatı adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu değerli iş birliğimizin de giderek artacağına yürekten inanıyorum" dedi.