Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma: 4 gözaltı

Adana'da komşuların balkondan balkona tartışmasına silahlar karıştı. Balkondan balkona ateş eden komşular olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

