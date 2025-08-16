Ünlü firma salamında yine domuz eti çıktı

"Bifet" adıyla piyasaya sürdüğü salamda yine domuz eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının belirli aralıklarla kamuoyuna duyurduğu listede, Çayırova'da faaliyet gösteren "Bifet" markalı bir ürün de yer aldı. Listeye göre, firma tarafından üretilen "Dana İspanyol salamda" domuz eti tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu işletmenin daha önce "Gurme" markasıyla da üretim yaptığı, 3 ürününde domuz eti içerdiği gerekçesiyle ifşa edildiği, ardından firmanın isim değişikliğine giderek "Bifet" markasıyla üretime devam ettiği öğrenildi.