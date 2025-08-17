Eyüpsultan’da taksici silahlı saldırıya uğradı! Meslektaşları bu vahşete sessiz kalmadı!

Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı yerde güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma yaptı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu olayla ilgili olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MESLEKTAŞLARINA KONVOY YAPTILAR

Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler gece saatlerinde hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan taksiciler bir süre durduktan sonra konvoy halinde olayın gerçekleştiği yere gittiler. Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz.

Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun" dedi.