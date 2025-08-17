Hamile kadına çarptı! Yeni sürücünün ehliyetine polis el koydu

Hürriyet Mahallesinde 14 Ağustos günü meydana gelen kazada iddiaya göre sokakta otomobille ilerleyen Arda A., caddeye dönüş yapmak istedi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Arda A.'nın kullandığı araç, önce Mustafa S.'nin kullandığı taksiye çarptı. Araç ardından aynı caddede karşı yönden gelen ve motosikletteki Ahmet ve Havva Nur Ş. çiftine, daha sonra da park halinde bulunan araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAMİLE KADINA ÇARPTI

Kazada motosikletten yere savrulan Havva Nur Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaklaşık 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Havva Nur Ş. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden kontrolden döndüğü öğrenilen kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 GÜN ÖNCE ALDIĞI EHLİYETİNE EL KONULDU

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak rapor tuttu. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen trafik ekibi, sürücü Arda A.'ya 'Drift' yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası kesti. Kaza sırasında alkollü olmadığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü Arda A.'nın stajyer ehliyetini kazadan 21 gün önce 24 Temmuz'da aldığı ortaya çıktı.