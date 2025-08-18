Ünlü Yayıncı Jrokez balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Son paylaşımı ortaya çıktı

Acı olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde yaşanmıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dalgakıran'ın cenaze programının henüz netleşmediği belirtildi.

Dalgakıran'ın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni.

Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" dedi.