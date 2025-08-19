  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 2. operasyon!

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 2. operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden satan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 2. operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 2. operasyon!

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA