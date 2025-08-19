Kadro tamamlandı! Aynadaki Yabancı, çok yakında atv’de!

atv'nin bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan ve "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelecek Aynadaki Yabancı, estetikle yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği savaşı çarpıcı bir dille anlatacak.