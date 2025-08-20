Okul servislerinde yeni dönem başlıyor: Servis ücretlerini artık belediyeler belirleyecek

2025 okul servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bugüne kadar Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre belirlenen okul servis ücretleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak tarifeler üzerinden belirlenecek.
SERVİS ARAÇLARINDA TESCİL ZORUNLULUĞU
Yeni düzenlemeye göre, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri şart olacak.
SÜRÜCÜ BELGELERİNE KOLAYLIK
Okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen süreler için, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.
Ayrıca, yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğuna yer verildi.
DANIŞTAY KARARI DURDURMUŞTU
Okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu.