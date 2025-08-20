Okul servislerinde yeni dönem başlıyor: Servis ücretlerini artık belediyeler belirleyecek

2025 okul servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bugüne kadar Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre belirlenen okul servis ücretleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak tarifeler üzerinden belirlenecek.

SERVİS ARAÇLARINDA TESCİL ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri şart olacak.