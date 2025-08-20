Yeni Asır’ın 131. yıl gururu

1895 yılında İzmir'de yayın hayatına başlayan Yeni Asır, kurulduğu günden bu yana kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme ilkesi ile hem Ege Bölgesi'nin hem de Türkiye'nin sesi olmayı devam ediyor. İlkeli, tarafsız ve halkın yanında duran yayın anlayışıyla dikkat çeken Yeni Asır, yalnızca gazetecilik alanında değil toplumsal sorumluluk projeleriyle de önemli bir rol üstlendi.

'EŞSİZ BİR MİRASTIR'

YENİ Asır Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Bugün, yalnızca bir gazetenin yıldönümünü değil, üç asra yayılan bir hikayeyi, bir çınarın köklerinden dallarına uzanan eşsiz bir mirası kutluyoruz. Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi Yeni Asır Gazetesi, tam 131 yıldır hem tarihin tanığı hem de yarının habercisi olma görevini onurla sürdürüyor. Selanik'te Abdurrahman Arif Bey'in vizyonuyla 'Asır' adıyla başlayan bu yolculuk, savaşların, işgallerin, yangınların ve göçlerin arasından geçerek gazetecilerin kaleminde ve okurların gönlünde yaşamaya devam etti. Kundaklanan matbaalar, sürgünler ve zorluklar, Yeni Asır'ı durdurmadı, aksine daha da güçlendirdi.

İzmir'e taşınarak bu toprakların sesi oldu. Ege'nin ruhunu, Türkiye'nin nabzını tuttu. Yeni Asır, Latin harflerini kullanan ilk Türk gazetesi, Türkiye'nin ilk ofset baskı uygulayıcısı, ilk spor ve magazin eklerinin öncüsü, bilgisayar teknolojisini Avrupa'dan önce kullanan cesur bir yenilikçi oldu. Bugün, bu ulu çınarın gölgesinde hepimiz aynı gururu paylaşıyoruz. Bu başarı, sayfalarına emek veren, kalemini cesaretle kullanan, her gün gazeteyi okurlarıyla buluşturan tüm mesai arkadaşlarımızın eseridir. Her birini ayrı ayrı kutluyor aynı inanç, aynı heyecan ve aynı sorumlulukla Yeni Asır'a nice yıllar diliyorum" dedi.

'OBJEKTİF HABERCİLİK'

DÜZENLENEN törende konuşan Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de, "Yayın hayatına 1895te Selanik'te başlayan Yeni Asır, tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir. Yeni Asır olarak bundan önce olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla, yayın ilkelerinden ödün vermeden, objektif habercilik ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz. Gazetemizi saygın ve lider gazete haline getiren herkese teşekkür eder, bu başarıların daim olması temennisiyle, daha nice kuruluş yıldönümlerini birlikte kutlamayı dilerim" diye konuştu.