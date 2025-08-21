İstanbul'da sahadan toplatılmışlardı! Yüzlerce bisiklet hurdalık alanda çürüdü!

KULLANILMAYAN İSBİKE BİSİKLETLERİ SORUNU MECLİS'E TAŞINDI İSBİKE bisikletlerinin söz konusu durumu, zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde de gündeme geldi. Sistemde bisiklet sayısı ve kullanımındaki azalış ile İSBİKE'nin uğradığı zarar meclis üyelerince tartışıldı. İBB Meclisi'nde 12 Aralık 2024'te yapılan oturumda, son bir yıldır faaliyet göstermeyen İSBİKE bisikletlerinin son durumuna ilişkin soru önergesi verildi. İBB'nin basın bilgilendirme grubundan 30 Mart'ta "İSBİKE bisikletleri kayboldu" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, mevcut bisikletlerin güncel donanım ve yazılıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni bir sistem ihtiyacının doğduğu belirtilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu 12 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Projenin 2025 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi. Bu arada, İBB tarafından hazırlanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 3 kez değiştirildi. Son olarak revize edilen yönetmelik, 17 Temmuz'da düzenlenen toplantıda oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Söz konusu toplantıda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, yönetmeliğin üçüncü kez Meclis'e geldiğini, yine kanuna, yasal düzenlemelere aykırı bir yönetmelik getirildiğini belirterek, 2019 öncesi dönemdeki binlerce bisikletin sahadan toplandığını ve hurdalıktaki bisiklet mezarlığında durduğunu aktardı.



Kaynar, 6 aydır da yönetmelikle uğraştıklarını, her ay yönetmeliğin geldiğini ancak hazırlananların uygun olmadığını vurgulayarak, "Bu çıkardığınız yönetmelik yasaya aykırı. Üçüncü defa getirdiğiniz bu yönetmelik, hem üst yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi hem de bu işin verileceği kişiye yönelik tarifler var, ihalede rekabet esastır, rekabeti engelleyici hükümler var, yanlıştır. Gelin zaman kaybetmeyelim, oturalım beraber çalışalım, bu yönetmeliğe biz de katkı verelim. Düzeltelim, doğru hali bir defada çıksın." ifadelerini kullandı.