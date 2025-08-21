Neşet Baba’nın kardeşine vefa!

Kırşehir Koruma Platformu olarak Neşet Ertaş'ın mirasına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Düger de, "Neşet Ertaş, gönüllere taht kurmuş bir insandır ve toplumun gönlünde büyük yer edinmiş bir hemşehrimizdir. Onun emanetine sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek biz de buraya koştuk" diye konuştu.

