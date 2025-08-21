Neşet Baba’nın kardeşine vefa!

Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de yaşadığı barınma sorunuyla gündeme gelmişti. Oturduğu binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak olması nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan Ertaş, kalacak bir yer aramaya başladı.
Zor durumda olan 3 çocuk babası Ali Ertaş'a ilk destek, Kırşehir Koruma Platformu'ndan geldi.
DAİRE KİRALADILAR
Dernek üyeleri, Ertaş için İzmir'de bir daire kiralayarak tüm masraflarını üstlendi. Yeni evine kavuşan Ali Ertaş, kendisine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
Ağabeyinin topluma mal olmuş simge bir isim olduğunu kaydeden Ali Ertaş, "Onunla köylere, şehirlere, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya giderdik. Kırşehir'de birlikte yaşardık. Çoğu zaman konserlere giderdik, düğünlere katılırdık" dedi.
Kırşehir Koruma Platformu olarak Neşet Ertaş'ın mirasına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Düger de, "Neşet Ertaş, gönüllere taht kurmuş bir insandır ve toplumun gönlünde büyük yer edinmiş bir hemşehrimizdir. Onun emanetine sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek biz de buraya koştuk" diye konuştu.