  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Polisten kaçıyordu! Ters yöne girince olanlar oldu

Polisten kaçıyordu! Ters yöne girince olanlar oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçması sonucunda ters yöne giren motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Abdullah Yozgatlı, iş makinesine çarparak hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi:

Polisten kaçıyordu! Ters yöne girince olanlar oldu

Kaza Develi ilçesi Fenese Yukaı Mahalle Hadibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri motosiklet ile seyreden Abdullah Yozgatlı'ya dur ihtarında bulundu. Ancak Yozgatlı durmayarak polisten kaçmaya başladı.

Polisten kaçıyordu! Ters yöne girince olanlar oldu

Ters yöne giren Abdullah Yozgatlı karşıdan gelen kepçeye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yozgatlı olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA