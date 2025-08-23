Bursa'da palyaço paniği! Elindeki çocuklar görür görmez eve kaçtı

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi 1. Zindankapı Sokak'ta 18 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, palyaço kılığındaki şüpheli, elindeki cisimle çocukların üzerine yürüdü.
Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı ve kapıyı kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladı.
Olayın ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Öte yandan polis tarafından ifadesine başvurulan 17 yaşındaki palyaçonun bıçak değil düdük taşıdığı ve çocukları korkuttuğu belirtildi.