Kıvanç Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı! Kayıp iş insanı Halit Yukay'la son konuşan oymuş: Telefonda konuşurken hat birden kesildi

KAYIP İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

İFADE VERDİ

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağırıldı.

Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Öte yandan Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, yata çarptığı düşünülen yük gemisinden alınan numunelerinin sonuçları da çıktı. Çıkan sonuçlara göre, parçalanan yat ile gemideki boya izleri birbirleriyle örtüştü.

Geçen günlerde başarılı iş adamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.

Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.