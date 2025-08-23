Kıvanç Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı! Kayıp iş insanı Halit Yukay'la son konuşan oymuş: Telefonda konuşurken hat birden kesildi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ederken Yukay'ın teknesindeki sürtme izleri ile tekneye çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin önündeki izler kriminal incelemede eşleşti.
Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine Türk vatandaşı C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin, söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatıldı.
'PARÇALAR GÖRDÜM' DEDİ
Tutuklanan gemi kaptanı C.T. alınan ifadesinde; Çanakkale'den Kocaeli'ye seyir halindeyken olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, bu parçaların arasından geçtiğini, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.
TEKNEDEKİ İZLER GEMİYE AİT
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlendi.
Genç işadamı Halit Yukay, Yunan eşi Rania Stypa ile... Çiftin bir çocukları vardı.
LİMANDA GEMİYİ İNCELEDİLER
Ayrıca kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı anlaşıldı.
KAPTAN TUTUKLANDI
Yalova Başsavcılığı, şüpheli C.T.'yi, taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması nedeniyle tutuklanması talebiyle Yalova Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi, şüpheli cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
KAYIP İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ
Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.
İFADE VERDİ
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağırıldı.
Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Öte yandan Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, yata çarptığı düşünülen yük gemisinden alınan numunelerinin sonuçları da çıktı. Çıkan sonuçlara göre, parçalanan yat ile gemideki boya izleri birbirleriyle örtüştü.
Geçen günlerde başarılı iş adamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.
Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.
SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI!
Yalova'dan denize açıldığı belirlenen ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.
Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. "
"Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.