Ateş Kuşları havada 19 bin saat uçtu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları nedeniyle 19 bin 170 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 162 bin 514 ton su attı. "Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA'lar, yaz aylarında etkisini ve şiddetini artıran yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda, yangına müdahale için kullanılan uçaklar yıl başından 22 Ağustos'a kadar olan dönemde 4 bin 240 saat uçuş gerçekleştirirken 7 bin 193 sorti yaptı.

TONLARCA SU TAŞIDILAR

Uçaklar, 26 bin 886 ton su atımında bulundu. Helikopterler tarafından da 10 bin 593 saat uçuş gerçekleştirilirken 44 bin 217 sorti yapıldı, 135 bin 628 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA'lar da 4 bin 337 saat havada kaldı. Böylelikle, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 19 bin 170 saat havada görev aldı. Alevleri söndürmek için uçak ve helikopterler 51 bin 410 sorti ve 162 bin 514 ton su atımı gerçekleştirdi.