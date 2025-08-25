22 yaşındaki Helin Uçar’ın sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış

Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede İç Mimarlık okumak için gelen Helin Uçar Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşıyordu. 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde oturan Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı. Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.