5 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen babanın acı sonu! Bursa'da kahreden olay!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Emet Çayı kenarında ailesiyle gezintiye çıkan Hüseyin Husten, 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü görünce bir an bile tereddüt etmeden peşinden suya atladı. Kızını kurtaramayan babanın kendisi de akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nde, Emet Çayı kenarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçiren 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının aniden dengesini kaybederek suya düştüğünü gördü. Babalık içgüdüsüyle hareket eden Husten, gözünü bile kırpmadan kızının peşinden suya atladı.

Çayın kuvvetli akıntısına rağmen kızını kıyıya doğru itmeyi başaran Hüseyin Husten'in bu çabası, etraftaki vatandaşların da yardımıyla kızının sağ salim kurtarılmasını sağladı. Ancak bu sırada akıntıya kapılan baba, gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU ACI HABER GELDİ

Olayın hemen ardından durum, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızla sevk edilen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, Hüseyin Husten'in cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta ve 2 metre derinlikte bulundu. Kendi hayatını hiçe sayarak kızını kurtaran babanın cansız bedeni sudan çıkarılırken, olay yerindeki yakınları ve görenler gözyaşlarına boğuldu.

