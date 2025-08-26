Annesinin canına kıyıp kaçmıştı! Sakarya'da yakalandı! "Elimdeki silahı görünce..."

Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, oğlu Azad Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TAKSİ İLE GİTTİĞİ SAKARYA'DA YAKALANDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Azad Kınay'ın bir ticari taksi ile Sakarya'ya doğru gittiği tespit edildi. Ekipler 12 saat geçmeden şüpheliyi Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı.

HAPİSE GİRİNCE ANNESİ SİLAHI YOK ETMİŞ

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azad Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olaya neden olay kavgayla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti. Şüpheli çıkınca sürekli silahını sordu annesi vermedi. İddiaya göre olay günü bir yerden bulduğu silahı yine eve getirince annesi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada anne başından vuruldu.

"SİLAHI GÖRDÜ TARTIŞTIK YANLIŞLIKLA VURDUM

"Şüpheli olay yerinden kaçarken silahı evin 400 metre yakında bir parka attı. Polis yaptığı incelemede silahı da ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin ilk beyanında annem elimde silahı gördü tartışma yaşadık olay gerçekleşti.