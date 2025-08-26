  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Görüntüler büyük tepki çekmişti: Öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada öz kızına ve parklarda bulunan çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden ve Kur'an-ı Kerim'e hakaretler içeren tavırlarda bulunan şahsın yakalandığını duyurdu.

DHA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

