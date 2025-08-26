Tatil dönüşü depresyona dikkat! "Kaçış değil, mola olarak görün"





TATİL TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DEĞİL



Yaz aylarında da depresyon görülebileceğini vurgulayan Alparslan, beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini söyledi. Tatilin tüm sorunları çözecek bir kaçış olmadığını, sadece bir mola olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca tatil dönüşünde adaptasyon süresine önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Tatilden hemen sonra yoğun işlere girmek yerine bir-iki gün adaptasyon süresi tanımak faydalı olur" dedi.