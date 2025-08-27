Kendini komiser olarak tanıttı: Bir alo ile 6 milyon TL çaldı!

Nilüfer ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki M.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini "komiser" olarak tanıttı. "Gizli bir operasyon yürütüyoruz. altın ve paraların tehlikede" diyerek yaşlı adamı yönlendiren 2 dolandırıcı, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını istedi.

Bunun üzerine yaşlı adam, bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin Dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 Ata altın, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu.

ELMA KOD ADIYLA VURGUN

Döviz ve altınlarını bir poşete dolduran M.K, evinin yakınlarında bekleyen ve tıbbi maske takan şüpheliye yaklaştı. Dolandırıcı yaşlı adama daha önce telefonda anlaştıkları üzere, "Elma" kod adını söyleyince M.K. poşeti şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, poşeti teslim alan şüphelinin kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiğini ve yüzünü tıbbi maske ile gizlediğini, takipten korunmak amacıyla caddelerde uzun süre yürüdüğünü tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR!

Yapılan incelemelerde olayın faillerinin Y.K. (35) ve T.İ. (20) isimli şahıslar olduğu belirlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemleri için Bursa'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.