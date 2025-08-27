Tur şirketi bine yakın kişiyi mağdur etti!

İstanbul Maltepe'de bir tur firması, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterdiğini iddia ederek bine yakın vatandaşı mağdur etti. Dolandırıldığını anlayanlar soluğu adliyelerde aldı. Mağdurlardan biri İstanbul Bağcılar'da yaşayan Bekir Ç. idi. Hayali olan Fransa, İspanya ve Portekiz turu için internette araştırma yaptı. Bulduğu sitedeki "süper promosyon" ibaresine inanıp, ocak ayında firma ile iletişime geçti. Ağustos'ta gerçekleşecek 3 ülke gezisine 62 bin 500 lira bedel biçildi. Parayı 3 taksitte ödedi. Kendisine sözleşmeler whatsapp üzerinden iletildi.

TURA 2 HAFTA KALA BÜYÜK ŞOK

Ancak tura 2 hafta gibi kısa bir süre kala kendisine whatsapptan, "Ağustos turu iptal... Maalesef yeterli katılım olmadığından turumuz kalkmayacak. Eylül yada başka bir aya alabiliriz" mesajı geldi. Şirket numarasını arayan adamın telefonlarını açan olmadı. Şirketin Maltepe merkezinin kapısında, "Şirketimiz iflas etmiştir. Şirket hattımızdan, whatsapptan ya da maille ulaşabilirsiniz" notu asılıydı. Ancak hiçbir yerden ulaşamadı. Bekir Ç. ise bunun üzerine savcılığa gitti. Anadolu Adliyesi "dolandırıcılık" suçundan şirket ve yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.