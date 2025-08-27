Yeni Asır muhabiri Uysal’a Şakir Süter Yarışması’ndan ödül

BERGAMALI merhum Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Jüri başkanlığına Prof. Dr. Şadiye Deniz'in seçildiği yarışmada, Yeni Asır Gazetesi'nin başarılı muhabirlerinden Nadir Uysal ödüle layık görüldü. Uysal, Araştırma -İnceleme dalında, "Tire'nin sosyetik Hamide'si: Bir garip aşk hikayesi" başlıklı haberiyle ödül almaya hak kazandı. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın Ödül Töreni 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 17.00'de Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.