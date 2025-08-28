Antalya'da yaşlı çift yürekleri ağza getirdi! Daireden gelen kötü kotu kapıyı kırdırttı! Çift ise Afyonkarahisar'dan çıktı

ULAŞILAMAYAN EV SAHİBİ MEMLEKETTE ÇIKTI

Evin içini su bastığı görülen dairede ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu oluştuğu belirlendi. Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, isminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi Afyonkarahisar'da olduğunu teyit etti.



İtfaiye ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

