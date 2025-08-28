Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi

Çamlıca Camii'nde meydana gelen olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Camiye gelen bir çift, önce avluda fotoğraf çekmeye başladı.

O anları kayda alan başka bir kadın vatandaş ise "Şu an Çamlıca Camii'ndeyiz. İç avludayız. Burada iki kişi bakın öpüşüyorlar." dedi ve şöyle devam etti:

"NEDEN BÖYLE MANZARALAR VAR CAMİDE"

Video, fotoğraf çekiyorlar. Hanımefendinin kıyafeti uygun değil. Güvenlik müdahale etmiyor. Buraya mini etekli, dekolteli insanlar geliyor.

"NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR"

Bu insanlar çekim yapıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Burası kutsal mekan, ibadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor mesela?