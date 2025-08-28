Halit Yukay'ın teknesine çarpmıştı! Kan donduran iddia: Dümeni bırakıp mangal yapmış

Bu gelişme üzerine herkesin aklında iki soru işareti vardı. Yukay, bir kaza sonucu hayatını mı kaybetti yoksa yüzerek karaya mı çıktı? Başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma ile tüm şüpheler tam da Halit Yukay'ın kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen 'Arel-7' adlı kuru yük gemisine odaklandı.

GEMİ KAPTANI "BİR SARSINTI HİSSETTİM" DEMİŞTİ

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları Kocaeli Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Arel-7 isimli geminin kaptanı C.T. "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" ifadelerini kullandı. Adli kontrolle serbest kalan C.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.