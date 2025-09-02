Son dakika: KYK yurt başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru tarihleri 2-6 Eylül olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

