Uzmanlar ev alacakları uyardı! Sahte ev ilanları arttı: Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan konutların görsellerini internetten temin edip ya sosyal medyaya ya da bazı ilan platformlarına koyuyor.

İlanı görüp evi kiralamak ya da almak isteyen olursa kapora isteniyor. Dolandırıcılar kaporayı aldıktan sonra sırra kadem basıyor.