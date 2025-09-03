16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümünde korkunç detay: Önce katlettiler sonra intihar dediler

Aygar'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ı önce Yenişehir ilçesinde Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi.

Başından tabanca ile vurularak öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark'ın ilk ifadesinde Hiranur Nilgün Aygar'ın intihar ettiğini iddia etti.

Ancak daha sonra Hiranur ile 2 aydır kız arkadaşı olduğunu birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini dönüşte arabada şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi.