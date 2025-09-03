Kandil simidi nasıl yapılır? İşte lezzetli kandil simidi tarifi...

Kandil günleriyle özdeşleşen kandil simidi için tarif araştırması başladı. Bugün evde kandil simidi yaparak ardından dağıtmak isteyenler için ev yapımı kandil simidi malzemeleri ve tarifini haberimize ekledik.
Kandil günleriyle özdeşleşen kandil simidi için tarif araştırması başladı. Bugün evde kandil simidi yaparak ardından dağıtmak isteyenler için ev yapımı kandil simidi malzemeleri ve tarifini haberimize ekledik.
KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
125 gram tereyağı (yarım paket)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alın. Elinizle malzemeleri karıştırın.
Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tarif için 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullanıldı, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.
Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın. Simit şeklini verin.
Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayın. Susamlarımı önden tavada hafifçe kavurabilirsiniz koyu renkli olmaları için.
Simitleri pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirin.
Not:
Eğer evde mahlep yoksa kullanmayabilirsiniz.
Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ancak kullanmanızda fayda var, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.
Susamları kavurabilirsiniz, bunun için teflon tavaya susamları alın, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birkaç dakika rengi dönünceye kadar kavurun. Kokusu çıkmaya başlayıp rengi istediğiniz kahverengi halini alınca tamam demektir, tavada bırakmayın, bir tabağa boşaltın ki tavanın sıcağı ile yanmasın.
Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz (2 tepsi)
KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI
Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.
Unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.
Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ YAPILIR MI?
Mahlep kurabiyelerinizin daha hoş kokulu ve güzel olmasını sağlar. Ancak herhangi bir nedenden dolayı mahlep kullanmak istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz, sirke de aynı şekilde kıyır kıyır olmasını sağlar. Mahlep ve sirke kurabiyeler de kullanılması zorunlu malzemelerden değildir ancak kullandığınızda da pişman olmazsınız. Sirke kullandığınız kurabiyelerden kesinlikle sirke kokusu almazsınız.
KANDİL SİMİDİNİN HİKAYESİ
Osmanlı'dan günümüze kadar gelmeyi başaran Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgüdür. Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566–1574) denk gelmektedir. 16'ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir.
Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. Tatlıcılar ve fırınlar 1800'lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu ülkemizin önemli bir geleneğidir. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir.