Kandil simidi nasıl yapılır? İşte lezzetli kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alın. Elinizle malzemeleri karıştırın.



Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tarif için 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullanıldı, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.



Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın. Simit şeklini verin.

Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayın. Susamlarımı önden tavada hafifçe kavurabilirsiniz koyu renkli olmaları için.

Simitleri pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirin.

Not:

Eğer evde mahlep yoksa kullanmayabilirsiniz.

Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ancak kullanmanızda fayda var, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.



Susamları kavurabilirsiniz, bunun için teflon tavaya susamları alın, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birkaç dakika rengi dönünceye kadar kavurun. Kokusu çıkmaya başlayıp rengi istediğiniz kahverengi halini alınca tamam demektir, tavada bırakmayın, bir tabağa boşaltın ki tavanın sıcağı ile yanmasın.



Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz (2 tepsi)