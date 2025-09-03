Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle çok beğenildi! Yıllardır saklanan sır açığa çıktı! Azil bir babası olduğunu öğrendi

Ölümcül hastalığa yakalanan Osman Maçari'nin son arzusu oğluna sahip çıkmaktı. Hapisten yeni çıkan ve kendini babasının veliahttı olarak gören Mehmet'in koltuğu Azil'e kaptırmaya hiç niyeti yoktu.

Ailesine yılladır sakladığı bu sırrı açıklayan Osman'ın ise tavrı netti. Azil'i istemeyen karşısında onu bulacaktı. Ancak tehlikeyi çok daha büyümeden çözmeye kararlı olan Mehmet, Azil'in teknesine bomba koydu.