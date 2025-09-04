Günlerdir aranıyordu Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek 8 gün sonra bulundu! Ailesinden dikkat çeken açıklama: Tehdit alıyormuş!

Ailesinin açıklamalarına göre, yaşanan bu sürecin ardından vizesi iptal edilen ve hukuki hakları kısıtlanan Furkan Dölek, sesini duyurmak için Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Ancak yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve New York'taki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.

Dölek'in ailesi, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu'na teşekkürlerini iletti. Kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, "Tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim" diyerek Furkan Dölek'in moralinin yüksek olduğunu aktardı.