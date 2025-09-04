Günlerdir aranıyordu Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek 8 gün sonra bulundu! Ailesinden dikkat çeken açıklama: Tehdit alıyormuş!

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, yaklaşık 8 gündür haber alamadıkları oğulları Dr. Furkan Dölek'ten gelen haberle rahat bir nefes aldı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından New York'ta gözaltına alındığı öğrenilen bilim insanı, ailesine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
AİLESİNE "İYİYİM" MESAJI: 8 GÜN SONRA GELEN SEVİNÇ
Anne Zuhal Dölek, gelen müjdeli haberi "Şükür, müjdeli haber geldi" sözleriyle anlattı. Baba Hasan Dölek ise, "O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz" diyerek tüm Türk devletine güvendiklerini ifade etti.
GÖZALTININ ARDINDAKİ İDDİALAR: MOBBİNG VE GÜVENLİK RAPORLARI
Dr. Furkan Dölek'in gözaltına alınmasının ardında çarpıcı iddialar bulunuyor. ABD'deki görevinde veri uzmanı olarak çalıştığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ettiği iddia edilen Dölek, bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na raporladı. Bu durumu takiben yoğun bir mobbinge maruz kaldığı ve görevinden uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
Ailesinin açıklamalarına göre, yaşanan bu sürecin ardından vizesi iptal edilen ve hukuki hakları kısıtlanan Furkan Dölek, sesini duyurmak için Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Ancak yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve New York'taki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.
Dölek'in ailesi, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu'na teşekkürlerini iletti. Kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, "Tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim" diyerek Furkan Dölek'in moralinin yüksek olduğunu aktardı.