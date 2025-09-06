Marmara Deniz'inden 68 metre derinlikten cesedi çıkarılmıştı! İş insanı Halit Yukay'a son veda...

Son dakika haberi: 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay'dan uzun süre haber alınamamıştı.
TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU
Ailesinin durumu yetkililere haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Yukay'ın teknesine parçalanmış halde ulaşıldı.
KURU YÜK GEMİSİYLE Mİ ÇARPIŞTI?
Bu gelişme üzerine herkesin aklında iki soru işareti vardı. Yukay, bir kaza sonucu hayatını mı kaybetti yoksa yüzerek karaya mı çıktı? Başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma ile tüm şüpheler tam da Halit Yukay'ın kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen 'Arel-7' adlı kuru yük gemisine odaklandı.
GEMİ KAPTANI "BİR SARSINTI HİSSETTİM" DEMİŞTİ
4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları Kocaeli Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Arel-7 isimli geminin kaptanı C.T. "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" ifadelerini kullandı. Adli kontrolle serbest kalan C.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
19 günü aşkın süredir devam eden arama çalışmaları sonucu Halit Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldı. Genç iş adamının cansız bedeninin çıkartılması için Deniz kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürerken korkunç kazayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
31 GÜN SONRA DENİZDEN ÇIKARTILDI
Halit Yukay'ın cenazesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından denizin 68 metre altından çıkartıldı. Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yukay'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Teslim alınan cenaze İstanbul'a getirildi.
Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi morguna konulan Halit Yukay'ın cenazesi Cumartesi Günü Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni yapıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa ve çocukları bir an olsun ünlü iş insanının tabutunun başından ayrılmadı.
KIVANÇ TATLITUĞ DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
İş insanı Halit Yukay için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Ailesi ve sevenleri başta olmak üzere çok sayıda insan, Yukay'ı sol yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı Yukay'ın cenaze törenine katıldı.