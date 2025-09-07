Halk sağlığı haftası: sağlıklı yaşamın temel taşları

Konuk yazar Mehlika Öktem yazdı...

Her yıl Eylül ayının başında, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası, bize sağlıklı yaşamın önemini hatırlatan özel bir dönemdir. Bu hafta, sadece sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmak için değil, aynı zamanda kendi hayatımızda küçük ama etkili değişiklikler yapmamız için de bir fırsattır. Ben bir diyetisyen olarak özellikle beslenme ve hareketin sağlığımızın temel taşları olduğunu vurgulamak istiyorum.

VÜCUDUMUZUN YAKITI

Hepimiz bazen yoğun iş temposu, aile sorumlulukları veya sosyal hayat nedeniyle yemeklerimizi ihmal edebiliyoruz. Ama unutmayın, vücudumuz bir araba gibidir; doğru yakıt olmadan uzun yola çıkamaz.

Dengeli ve çeşitli beslenmek, sadece kilo kontrolü için değil, enerji seviyemizi yüksek tutmak, bağışıklığımızı güçlü tutmak ve zihinsel performansımızı artırmak için de şarttır. Bilimsel araştırmalar, yeterli protein tüketiminin kas kaybını önlediğini ve tokluk hissini arttırdığını göstermektedir.

Lifli gıdalar (tam tahıllar, sebzeler, meyveler) sindirim sistemimizi desteklerken, sağlıklı karbonhidratlar egzersiz sırasında sürdürülebilir enerji sağlıyor.

BESLENME ÖNERİLERİ

Bu bilgileri günlük yaşantımıza uygulamak aslında düşündüğünüzden kolay. Tabağınızın;

■ Çeyreği protein kaynakları (yumurta, peynir, yoğurt, baklagiller) ■ Çeyreği kompleks karbonhidratlar (esmer ekmek, bulgur, yulaf) ■ Yarısı sebze ve yeşillikler (domates, salatalık, biber, roka vb.) Ek olarak, tabağınızın küçük bir bölümüne sağlıklı yağlar (ceviz, zeytin, avokado) ekleyebilirsiniz.

Bu basit tabak düzeni dengeli ve besleyici bir öğün oluşturmanın pratik yoludur. Unutmayın, renkli bir tabak sadece göze hoş görünmekle kalmaz, aynı zamanda vitamin ve mineral çeşitliliğini de artırır.

GÖRÜNMEZ KAHRAMAN

Beslenme kadar önemli bir diğer faktör ise hareket. Düzenli fiziksel aktivite kalp sağlığından kemik yoğunluğuna, ruh halimizden uyku kalitesine kadar pek çok alanda mucizeler yaratır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporlarına göre, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapması kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini azaltıyor.

Günlük Küçük Hareketler Bile Fark Yaratır ■ Sabah veya akşam kısa yürüyüşler, ■ Merdiven çıkmak, asansör yerine basamakları tercih etmek, ■ Hafif ağırlık çalışmaları veya direnç bandı egzersizleri, ■ Aile ve arkadaşlarla yapılan spor aktiviteleri.

Önemli olan hareketi zorlayıcı bir görev gibi görmek yerine hayatımızın doğal bir parçası haline getirmektir.

HAREKETİN GÜCÜ

Beslenme ve hareketi bir araya getirdiğimizde neler oluyor? Düzenli beslenme ve hareket hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı güçlendiriyor. Enerjik hissediyor, gün içindeki motivasyonumuz artıyor ve stresle daha iyi başa çıkabiliyoruz. Yapılan çalışmalar, egzersiz ve dengeli beslenmenin depresyon ve kaygı semptomlarını azaltabileceğini, uyku kalitesini artırabileceğini ve bilişsel performansı destekleyebileceğini gösteriyor.

Ayrıca kronik hastalıkların önlenmesinde de büyük rol oynuyor. Unutmayalım ki, sağlıklı yaşlanmak sadece şans işi değil, günlük seçimlerimizin bir sonucudur.