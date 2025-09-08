‘Daha fazla hizmet için omuz omuza çalışacağız’

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki temasları kapsamında Manisa Valiliği ile AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, Manisa teşkilatının heyecanı ve samimiyetinin, hizmet yolculuklarını güç kattığını, Şehzadeler şehri Manisa'da, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Göktaş Manisa ziyaretinde, Aile Yılı kapsamında 48 yıllık evli olan Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut'u evlerinde ziyaret etti. Bakan Göktaş aile kurumunun önemine dikkat çekerek çifti tebrik etti. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1.5 milyar lira kaynak aktardıklarını da ifade etti.