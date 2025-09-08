Egeliler konsere doydu

MİGROS, etkinlik sponsoru olduğu ve 94.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ziyaretçilerine bu yıl da coşku dolu, keyifli bir fuar dönemi yaşattı. Mağazalarının yanı sıra, stant etkinlikleri, Aile Kulübü eğitimleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken 3 Eylül'deki Derya Uluğ ve 4 Eylül'deki Gripin konserleri fuarın eğlencesine eğlence kattı. Migros, fuar içerisinde kurduğu 250 metrekarelik mağazasında fuar katılımcılarına alışveriş imkânı sundu.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM

FUAR ziyaretçileri, Migros'un ödüllü sosyal sorumluluk projesi Aile Kulübü standında, kurslar ve üyelikler hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Stantta açılan sergide, Aile Kulübü kursiyerlerinin el emeği olan bakır işlemeciliği, çini, elde süzeni, amigurumi, wayuu çanta, çin iğnesi ve Balıkesir pullusu çalışmalarını ilgiyle izlendi. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en fazla ilgi gören etkinliklerinden olan Çim Konserleri, usta sanatçı Selda Bağcan'ı ağırladı. Bağcan, hepsi birer klasik hale gelen eserleri ve güçlü yorumu ile on binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bağcan, yıllara meydan okuyan eserlerinden "Gesi Bağları", "Uğurlar Olsun", "Yaz Gazeteci Yaz" gibi şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutamayacakları anlar yaşadı. Sanatçıya yeğeni Serenad Bağcan da sahnede eşlik ederek konser repertuarına zenginlik kattı. Serenad Bağcan "Yiğidim Aslanım" şarkısını kendisine eşlik eden izleyicilerle birlikte seslendirdi. Kültürpark'ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. Bu akşamki konserde Duman, sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül'de ise Mor ve Ötesi, İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15'te başlıyor.

BAYINDIR'DA CAN GOX RÜZGARI ESTİ

İZMİR Bayındır'da, Can Gox rüzgarı esti. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat boyunca "Yalnızım Ben", "Serseri", "Deli Eylül, "Dal Goncayı Bir Sabah" ve "Haydar Haydar" gibi hit şarkılarını seslendiren sanatçı sergilediği sahne performansı ile göz doldurdu. Can Gox'un sahne aldığı gecede kurtuluş coşkusu ise zirveye ulaştı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu konser sonunda sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti. Şarkılarını Bayındırlı hayranları ile birlikte söyleyen ünlü sanatçı konser sonunda "En kısa sürede çiçek diyarında tekrar buluşmak dileğiyle" dedi.