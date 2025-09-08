Gömeç’te kurtuluş coşkusu

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytindalı Kültür Sanat ve Barış Festivali dahilinde sahne alan ünlü sanatçı Candan Erçetin, Gömeç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Birbirinden romantik şarkılarıyla konserine başlayan Candan Erçetin, konserin ilerleyen dakikalarında ayakkabılarını çıkararak, en hareketli eserlerini sergilediği dans figürleriyle seslendirdi. Yaklaşık 30 bin kişiye verdiği konserle unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı Erçetin'e, konser sonunda Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, eşi Sevgi Balcı ile birlikte Eskişehir'deki engelli bir gencin çizdiği Candan Erçetin portresinin yanı sıra budanan zeytin ağaçlarının dallarından yapılan plaket ve çeşitli hediyelerle teşekkür etti.