32 yıllık atv serüveni

Eylül 1993'te yayın hayatına adım atan atv, dün 32. yılını geride bıraktı. 32 yıldan beri televizyon dünyasında birçok yeniliğe öncülük eden kanal, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizileri, reyting rekorları kıran yapımları ve unutulmaz programlarıyla Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinmeyi başardı.

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak "Türkiye'de televizyon yayıncılığı denildiğinde akla ilk gelen, kaliteden ödün vermeden zirvede yer alma vizyonuyla her yaştan ve görüşten izleyici kitlesine hitap eden atv'nin 32. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla, değişen izleyici gruplarına uygun dizileri, programları ve yayın akışıyla atv, ülkemizin en çok izlenen kanalı olma unvanını elinde tutmaktadır" dedi.

İNOVATİF TELEVİZYON KANALI

Albayrak, "Başarısını her geçen gün artırarak devam ettiren atv, dünya televizyon endüstrisindeki gelişmeleri takip ederek, en ileri teknolojiyi kullanan ve kendisini sürekli yenileyen televizyon kanalı olmayı sürdürmektedir. Köklü tarihiyle atv'nin başarılarında emeği geçen tüm nitelikli yayın kadrosunu ve çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.