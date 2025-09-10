QR kodlu mezar dönemi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi





"ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLIĞINA PASLANMAZ ÇELİĞE BASILMIŞ QR KODLARI EKLEMEK İSTİYORUZ"

Toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini ve bu yönde de yetkili kişilerle iletişime geçtiklerini vurgulayan Aydıntürk, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz burada sadece 3'üncü kişiyle bir iletişimimiz olmasın bir taraftan da toplumsal bilinci artırabilmek için şehit mezarlıklarına da bu projeyi yapmak istedik. Bu doğrultuda bakanlıkla iletişime geçtik. Proje başvurusunda bulunduk, cevap beklemekteyiz. Şehitlerimizin mezarlığına bu paslanmaz çeliğe basılmış QR kodları eklemek istiyoruz. Ardında da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de yine bu projenin devamından yeni bir proje başlatmayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olumlu yönde. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nasıl belli aralıklarla mezarlığa ziyaret yapıp bir çiçek bırakıyorsak bu anma ihtiyacının da bir çözümünü üretmek istiyoruz. Bu sayede kullanıcılar mezarlığa yatan insan hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Onun hayatına hakkında bir fikir sahibi olabilecekler."

