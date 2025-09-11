  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesi" açıklaması

Son dakika haberleri...Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakları TMSFye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika: YÖK’ten İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sabah saatlerinde Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakları TMSFye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir."

