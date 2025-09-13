Cuma namazında Manifest hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 12 Eylül 2025 tarihli ve "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu Cuma hutbesi yayınlandı. Hutbe haklarında resen soruşturma başlatılan, konserleri iptal edilen Manifest grubunu getirdi.

'EMPERYALİST GÜÇLER'

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlığı altında kaleme alınan hutbede şu sözler yer aldı: "Değerli Müminler! İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır: "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur."Aziz Müslümanlar! Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken, aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın; dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur. Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Ailesine karşı sorumluklarını ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter."[6] buyurmaktadır.