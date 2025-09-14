Demirci halıları dünya pazarında ilgi görüyor

Türkiye'de cami ve el dokuma halıcılığının önemli merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde, Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifleriyle dokunan halılar, Çin ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor. Yün işlenerek ipliğe dönüştürüldükten sonra çeşitli desen ve renklerle dokunan halılar, hata kontrolü, yıkama, tıraşlama ve paketleme süreçlerinden geçirilerek ihracata hazır hale geliyor. Demirci'de halı üreticiliği yapan İbrahim Akarsu, "Ürünlerimizde geleneksel Türk motiflerini baz alıyoruz. Makine dokuması sonrası halılar el halısı işlemine tabi tutuluyor. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Amerika pazarında geleneksel motifli halılarımız yoğun ilgiyle karşılanıyor" diye konuştu.