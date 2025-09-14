Eşine az rastlanır kimlik karmaşası! Babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu

'NÜFUSTA AMCA VE HALALARI KARDEŞİ GÖRÜNÜYORDU'

Yanlış kayıtlar nedeniyle müvekkilin sosyal ve hukuki hayatında büyük karmaşa yaşandığını dile getiren Avukat Özmen, "Gerçek babasının kardeşi olarak göründüğü, amca ve halalarının da kardeş olarak kaydedildiği nüfus kayıtlarında 12 kardeşi varmış gibi görünüyordu. Bu durum miras hukuku açısından da ciddi karmaşa yaratmıştı. Bu karar sayesinde tüm sorunlar son buldu. Müvekkilimiz doğum tarihi ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere gerçek ailesine ve kimliğine kavuştu. Biz de bu sürecin başarıyla sonuçlanmasından mutluyuz" diye konuştu.

'BU KARAR BENZER DAVALARDA YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Ekin Özmen, bu kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu tarz davalar çok fazla var ancak istinabe yoluyla DNA incelemesine ilişkin pratikte pek uygulama bulunmuyor. Bu karar, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının benzer davalarında yol gösterici olacak" dedi.