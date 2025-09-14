Harita çizim uzmanlarından sahte diploma! Denklik şebekesi 400'den fazla kişiyi üniversiteli yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri, okullardaki rüşvet çarkını deşifre etti. "Rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda şebekenin 48 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden "Denklik Belgesi" müracaatında rüşvet alan şebeke üyeleri; üç ayrı kademede faaliyet yürüttü. Öğrenciler, başvurdukları bazı özel eğitim kurumlarında, "Eğitim Danışmanlığı" başta olmak üzere farklı görevlerde bulunan "aracı"lar tarafından "Denklik Şefleri" olarak adlandırılan ikinci kademe şebeke üyelerine yönlendirildi.

3'ü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan " Denklik Şefleri", Türk ve yabancı öğrencilerden rüşvet alarak yurt dışında okumuş gibi sahte diploma ve mezuniyet belgeleri hazırlattı. Sahte belgeleri ise üçüncü kademedeki harita çizim uzmanlığı bulunan kişiler hazırladı. Bütün şebeke üyelerine de rüşvetlerden pay verildi. 2 MİLYONA KADAR RÜŞVET TARİFESİ

Şebeke üyelerinin, 400'den fazla öğrenciden kişi başı 400 bin ile 2 milyon arasında değişen para aldıkları saptandı. Lise mezunu olmayan kişilerin özel eğitim kurumlarına kayıtlarının yapılıp geriye dönük ders notu verilerek mezun edilmelerini sağlayan şebekenin, özel eğitim kurumlarında eğitim gören ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecek olan öğrencilere yüksek not verdirerek haksız rekabete yol açtıkları da tespit edildi.