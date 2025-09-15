Kızılay’dan şehit polisler adına anlamlı program

İZMİR'İN Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından şehitler adına anma ve dayanışma etkinliği düzenledi. Bu kapsamda Türk Kızılay Karabağlar Şubesi, şehit polisler adına bir ikram etkinliği düzenledi. Kızılay Karabağlar Şubesi, Karabağlar Müftülüğü Durmuş Akkuş Yeşiltepe Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrası halka tavuklu pilav ve ayran dağıttı. Dağıtımda hem şehitler anıldı hem de birlik ve dayanışma mesajları verildi.