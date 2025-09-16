AK Parti’den aileyi güçlendirecek çalıştay

AK Parti, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. 19 Eylül'de Erzurum'da düzenlenecek "Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı"nda evlilik öncesi ve sonrası döneme dair yol haritası masaya yatırılacak. AK Parti Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı nezdinde düzenlenecek çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıklarından uzmanların yanı sıra akademisyenler katılacak. Ayrıca evlilik öncesi kurslar düzenleyen Ümraniye ve Şahinbey gibi belediyeler de sahadaki tecrübelerini paylaşacak.

TERAPİST DESTEĞİ

ÇALIŞTAYDA evlilik öncesi psikososyal desteğin zorunlu hale getirilmesi ve evlilik süresince devam edecek bir danışmanlık sisteminin inşası tartışılacak. Amaç, sorunların en başta tespit edilmesi, yanlış evliliklerin önlenmesi ve gerektiğinde terapist desteğiyle evliliklerin korunması.