Genç kızı apartman boşluğunda taciz etmiş: Sapık komşu için istenen ceza belli oldu!

Gaziosmapaşa'da yaşayan Zelal D. (19), geçtiğimiz yıl komşusu Emin U.'nun (34) kendisini dudağından öptüğünü söyledi.
Ailenin uyarmasına rağmen tacizci komşu durmadı ve kısa süre sonra apartman boşluğunda sıkıştırdığı genç kızın özel bölgelerine dokunmaya başladı.
Neye uğradığını şaşırıp dehşete kapılan Zelal D.'nin çamaşırlarını çıkaran şüpheli Emin U., talihsiz kızın vücuduna vücuduyla dokunmaya başladı.
Kendisini zor da olsa kurtarmayı başaran Zelal D., ailesine durumu anlattı ve karakola giderek şahıs hakkında şikâyetçi oldu. Şüpheli Emin U., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÇOK KORKTUM"
Zelal D. savcılıktaki ifadesinde, apartman boşluğunda eli ve cinsel organıyla özel bölgesine dokunduğunu, daha sonra kıyafetleri ve iç çamaşırını sıyırıp vücuduyla temasta bulunmaya başladığını söyledi. Cinsel organını açmaya çalışırken gördüğünü, temasta bulunduğunu, çok korktuğunu kaydetti.
12 YIL HAPSİ İSTENDİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.
Hazırlanan iddianamede "şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, mağdur kızın beyanının güvenilir olduğu", zincirleme şekilde cinsel istismar suçu işleyen Emin U. hakkında 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.