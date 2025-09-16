Tekirdağ'da boş arazide bulunmuştu! Sinan Gündoğdu'nun katili oğlu çıktı

TABANCA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Y.G.'nin olay yerinde bulunduğunu tespit edildi. Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Y.G., Y.G.'nin eşi, diğer oğlu ve yengesini gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU'

Bir süre önce askerden gelen Y.G.'nin ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Y.G.'nin olay gecesi de babası ile bu konuyu konuşmak için barakaya gittiğini, aralarında tartışma çıktığı ve ardından olayın yaşandığı söylediği belirtildi.